شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف كيلو أفيون و3 كيلو بانجو وسلاح بحوزة 9 متهمين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الخميس ، القبض على 9 عاطلين، بحوزتهم نحو 3 كيلو من مخدر البانجو ونصف كيلو افيون بقصد الاتجار و8 قطع سلاح ناري وسلاح أبيض.

وكانت معلومات قد وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم عمل مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي تولت التحقيق.