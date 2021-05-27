شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 564 مخالفة مرورية و5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الخميس، من ضبط 564 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 140 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 124 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفات متنوعة، كما تم ضبط 4 «تكاتك» وحجزها إداريا، وضبط توك توك بدون ترخيص وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات اثناء القيادة.