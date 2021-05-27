شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بخط يد صدام حسين كتبها أثناء أسره.. ماذا ورد بها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظهور جدلي جديد لها، كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أمس، الأربعاء، عن رسالة قالت أنها مكتوبة بخط يد والدها، وأنه كتبها أثناء أسره من قبل القوات الأمريكية في بغداد عام 2003، ولكن ما الذي ورد في هذه الرسالة؟

تضمنت الرسالة التي نشرتها رغد صدام حسين، أمس الأربعاء، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حديث عن هيئة المحكمة والرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، والتي لفت فيها إلى أن الولايات المتحدة ضللت العالم بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وأن الهدف من غزو العراق كان لـ«أغراض صهيونية».

وجاء في نص الرسالة: «صدام حسين لا يفاجئه حقد بوش المتصهين ولا المتصهينين من حوله أمثاله، بسبب معرفته حقد الصهيونية عليه وعلى العراق، ولكن الصهيونية ومن هم أمثالها من الذين يطبلون لهذه الهيئة هل يكفيهم دم صدام حسن وأبنائه من صلبه فحسب؟!»

وتابع: «ليس يكفيهم ذا وإنما مزيد من الدماء، ولهذا الهدف المعلن كان لابد للغزو أو ينفذ الفكرة لترضى عنهم الصهيونية ويرضون أنفسهم المتصهينة المتعطشة للدماء بعد أن افتضح أمر الأسباب التي أعلنت بأنها محرك دوافعهم وبعد أن كذب الادعاء، وهما على التوالي أسلحة التدمير الشامل والعلاقة بأحداث الحادي عشر من أيلول حيث دمر برجا التجارة الأمريكيين، وثبت بطلان الإدعاء وصار موقف المتصهينيين المسؤولين الأمريكان حرجا أمام الرأي العام الأمريكي، فصعب عليه تنفيذ الفكرة عن طريق محكمة عسكرية من جيش الغزو».

​وكانت الابنة الكبرى لرئيس النظام العراقي السابق، رغد صدام حسين، نشرت مساء الاثنين الماضي، لأول مرة، رسائل قالت أنها بخط يد أبيها وأنه كتبها اثناء اسره من قبل القوات الأمريكية التي اجتاحت العراق واحتلته، قبل 16 عاما، وتضمنت إحدى هذه الرسائل شعرا باللغة الفصحى يمدح فيه دولة من الخليج العربي

و تعيش ابنتي رئيس النظام العراقي السابق، الكبرتين رغد ورنا في المملكة الأردنية الهاشمية، منذ مغادرتهما للعراق في 2003 عام الاجتياح الأمريكي للبلاد فيما تقطن زوجته، ساجدة خيرة الله، وابنته الصغرى حلا، في قطر.

ونفذ حكم الإعدام شنقا بحق صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة بتاريخ 30 ديسمبر عام 2006 عن عمر ناهز 69 عاما.

، قبل أن تتم الإطاحة به إثر الغزو الذي قادته الولايات المُتحدة الأمريكية في عام 2003.

وبعد مرور خمسة عشر عامًا؛ كشفت نشرت أنباء «سرايا» الأردنية، معلومات حول ملابسات اعتقال الرئيس العراقي الذي حكم العراق لنحو ربع قرن قبل إعدامه عبر بحث قدمه أحد أقطاب المعارضة الأردنية من ذوي الصلة بالملف العراقي، الشيخ محمد خلف الحديد.

وفي إطار هذا البحث قال المُعارض الأردني أن أطراف إسرائيلية وأخرى أمريكية وثالثة عربية شاركوا في عملية التمكن من اعتقال صدام حسين، في عملية لا تزال غامضة التفاصيل.