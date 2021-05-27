شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون يتابعون سير أعمال آخر أيام الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المحافظون، الخميس، سير أعمال آخر يوم للامتحان التجريبي لشهر مايو، لطلاب الثانوية العامة، ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافى الأخطاء المحتملة فى الامتحان النهائى.

فى بنى سويف، تابع المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، سير أعمال الامتحان التجريبى، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس، سواء بالقرى أو المدن، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات أولا بأول.

وأشارت سهام يوسف، وكيل الوزارة، فى تقرير ميدانى عرضته على المحافظ، أنها قامت صباح أمس، بالمرور على بعض المدارس، لمتابعة سير الامتحان، والاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، خلال الامتحانات التى تعقد فى أجواء مختلفة وظرف استثنائى بسبب كورونا، لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية. وفى الإسكندرية، أنهى الطلاب، بامتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء، فى الفترة الأولى، ومواد الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية، فى الفترة الثانية، آخر أيام الامتحانات التجريبية للثانوية العامة.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غرفة العمليات، رصدت بعض الشكاوى الفنية المحدودة من بعض الحالات الفردية، وتم التعامل معها بمعرفة التطوير التكنولوجى وغرف العمليات بالمديرية والإدارات المعنية.

وقال إن الامتحان يمثل عينة من الأسئلة الاسترشادية كمحاكاة لامتحان آخر العام، مطلع يوليو المقبل، وقد تم إتاحة كلمات السر الخاصة بالطالب للمدرسة، حتى يتسنى لها مساعدة الطالب الذى لم يحصل على كلمة المرور أو فقدها أو نسيها لأى سبب.

فى الأقصر، أجريت الامتحانات وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فيما اتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب للمدارس. وقال الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة بالأقصر، إن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير إجراءات الامتحانات، تابعت سير الامتحانات بكل المدارس الثانوية، ولم تتلق حتى الآن شكاوى من الطلاب حول الامتحانات.

وفى دمياط، أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن غرفة العمليات، لم ترصد أية شكاوى من جانب الطلاب.