شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوصي بحزمة مميزات لحل أزمة تكليف الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، تفاصيل الاجتماع المغلق للجنة، مساء أمس، لمناقشة أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2021، بحضور مسؤولى إدارة التكليف والزمالة بوزارة الصحة.

وقالت النائبة إن اللجنة أوصت فى نهاية الاجتماع بأن لأطباء التخصصات المُلحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وألا تزيد نسبة التخصصات الملحة على 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقى وتعديل طلبات التكليف، وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وأضافت أن من بين هذه المميزات الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وعدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال على ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى بمقابل أجر إضافى، مع إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات «الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام»، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة.

وتابعت: «تضمنت المميزات المقترحة إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات (الجلدية، والأطفال، والباطنة العامة، والنساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التى يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام)». وقالت عضو لجنة الصحة بـ«النواب»: «تمت التوصية بخصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة، وفى متطلبات الترقية إلى إخصائى، يُعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء الفترة المطلوبة للترقية إلى إخصائى، وتثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزى، وللتخصصات الملحة الأولوية فى شغل الوظائف الإدارية».

وأوضحت: «شملت المميزات المقترحة إضافة حافز مادى لا يقل عن 1000 جنيه - بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة يتم صرفه من صندوق الزمالة». وقالت «عبلة»: «أوصت اللجنة بإعلان احتياجات المستشفيات فى التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة فى اختيار المحافظة والتخصص، ووضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة سنة على الأقل فى التخصص الدقيق فى مستشفى جامعة أو تعليمى، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب».

وأضافت: «فى نظام الممارس العام، أوصت اللجنة بأن يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائى بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التى بها عجز، والتأكيد على نزول كل أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية فى الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد 6 أشهر مع استحداث أماكن جديدة فى الحركة، وإعلان تنويه على الموقع، وعند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث».

وتابعت عضو لجنة الصحة «النواب»: «المجند ضابط احتياط 3 سنوات، فى حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة فى مستشفى عسكرى يتم خصم فترة من الزمالة فى التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة فى الزمالة».