شكرا لقرائتكم خبر عن «خيري»: قرارات وزارة الصحة تضرّ بالأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن النقابة العامة فوجئت بإصدار وزارة الصحة عددًا من القرارات المتتالية التى تضر بالأطباء، جاء فى مقدمتها تكليف 50% من «دفعة مارس 2021» فى التخصصات الملحة فقط، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف «خيرى»، خلال مؤتمر بمقر النقابة، أمس الأول: «بالحديث مع شباب الأطباء أكدوا أنهم يقدرون الظروف التى يمر بها الوطن، وفى سبيل الحل طالبوا بأن يتم تكليف 20% من الدفعة فى التخصصات الملحة، على أن تكون النسبة الباقية لباقى التخصصات حتى لا يتم تحميل هذه الدفعة العجز الذى تسببت فيه الوزارة»، لافتًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تبنّت رأى النقابة وأطباء الدفعة، وأصدرت توصياتها لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بأزمات الزمالة المصرية المعترف بها منذ 20 عامًا، أشار «خيرى» إلى أن الوزارة سحبت الأطباء من المستشفيات الجامعية، وهو ما سيؤدى لتدنى مستوى التدريب الذى يتلقاه الطبيب، وقلة الأماكن المتاح التدريب فيها، خاصة أن المستشفيات الجامعية معروفة بأنها صاحبة أعلى مستوى علمى فى مصر، وكذلك تأثر المستشفيات بغياب أطباء الزمالة، الذين يحملون جزءا كبيرا من عبء العمل فيها، معلقًا: «يبدو أن هناك اتجاهًا بالوزارة لقصر التدريب على مستشفياتها على المدى البعيد، وهو ما سيؤثر على مستوى وسمعة الزمالة المصرية».

وأوضح «خيرى» أن وزارة الصحة كذلك أصدرت قرارًا مجحفًا بزيادة مصروفات امتحانات الزمالة لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يخالف القانون الذى أكد تحمل جهة العمل تكاليف الدراسات العليا، كما انتقد قرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى تدهور «حالة مريض كورونا» عند تحويله للمستشفى، مؤكدًا أن إبلاغ المستشفيات عن الأطباء حال تدهور الحالات أمر كارثى، ومن الممكن أن يتسبب فى إحجام الأطباء عن متابعة المصابين بالفيروس خارج المستشفيات، غير أن الوزارة بذلك تستعدى المرضى على الأطباء.

وتابع: «نطالب بسحب قرار إخلاء أطباء الزمالة من المستشفيات الجامعية، وقرار تحويل مقدمى الخدمة الصحية لمرضى كورونا للقضاء، وكذلك قرار زيادة رسوم امتحانات الزمالة، وتطبيق توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب فيما يخص أزمة تكليف الأطباء»، مشددًا على ضرورة تنسيق الوزارة مع النقابة قبل إصدار أى قرار؛ باعتبارها بيت الخبرة فيما يتعلق بالمهنة.