شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي في مؤتمر بكازاخستان: التيارات «المتطرفة والمادية» تكالبت على شعوب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن هناك تيارين متناقضين تكالبا على شعوب العالم عامة، وعلى شعوب العالم الإسلامى بوجه خاص، كل منهما يريد أن يجتذب العالم نحوه، ويصهره فى بوتقته.

وأوضح المفتى، عبر تطبيق «زووم»، فى المؤتمر العلمى التطبيقى الدولى للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك»، أمس، بمدينة ألماتى بكازاخستان؛ احتفالًا بالذكرى العشرين لتأسيس الجامعة، إن أول هذه التيارات هو التيار المادى الذى ينظر إلى الإنسان بوصفه عنصرًا ماديًّا من عناصر الكون، لا روح فيه ولا رسالة له ولا غاية من وراء وجوده، بخلاف النشاط الحسى المادى الذى يتشارك فيه مع سائر الحيوانات.

وأما التيار الآخر، فأشار المفتى إلى أنه التيار المتطرف الذى نشر كثيرًا من المفاهيم المغلوطة المدمرة، وشوه كثيرًا من المفاهيم والقيم الصحيحة المستقرة فى حياة الناس، تلك المفاهيم الراقية التى تسهم فى نشر مبادئ التعايش السلمى بين جميع الناس على اختلاف أديانهم وألسنتهم. وأضاف المفتى أن من أهم المفاهيم التى عمد هؤلاء المتشددون إلى تشويهها، مفهوم الوطن والوطنية، حيث زعمت تلك التيارات الإرهابية المتشددة أن التمسك بفكرة الولاء للوطن يتعارض تمامًا مع فكرة الانتماء والولاء للإسلام، فأخرجوا بنشر تلك المفاهيم المغلوطة فى العديد من الدول، أفرادًا كانوا معول هدم لأوطانهم، عوضًا عن أن يكونوا عوامل بناء وتشييد وحضارة وتنمية وعمران.

وتابع: «هكذا نرى أننا بحاجة ماسة للحفاظ على الوحدة الروحية الوطنية بمواجهة هذا العدد الهائل من تيارات الفكر المادى والفكر الإرهابى المتشدد اللذين يعملان معًا على تقويض دعائم الحياة الروحية والوطنية فى العالم أجمع».

وأكد المفتى أن التعليم الدينى الصحيح المشيد على أسس راسخة من دعائم المنهج الوسطى، هو أكبر ضمانة لنشر القيم الروحية الإحسانية التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله فى الحديث المتفق عليه: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك». وأشار إلى أن علماء المسلمين عبر القرون، اعتنوا بإحياء الجانب الروحى فى الإنسان، ورسموا له معالم السير إلى الله تعالى، على أسس من الأخلاق الراقية التى تهتدى إليها القلوب الضارعة المتعلقة بالله تعالى فى كل لمحة ونفس.