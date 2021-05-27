شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعي: غرفة عمليات وقاعدة بيانات إلكترونية لعمليات توريد القمح بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إنه يتم ربط قاعدة بيانات إستلام القمح من المزارعين بشاشات عرض مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين .

وأضاف «فاروق» في تصريحات صحفية الخميس خلال الزيارة التفقدية التي قام بها يرافقه عدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات للشون والسعات التخزينية الخاصة باستلام القمح المحلي في نطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد.

وشدد رئيس البنك الزراعي على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

ووجه رئيس البنك الزراعي المصري كافة مسؤولي القطاعات بالبنك بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لعمليات التوريد وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين والموردين، كما قرر مكافأة كافة العاملين بالهنجر تقديرا لهم على جهودهم في خدمة الموردين بما يسهم في إنجاح هذا الموسم.