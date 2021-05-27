شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الثانوية يختتمون الامتحانات التجريبية لشهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب الثانوية العامة، الخميس، الامتحانات التجريبية لشهر مايو، فى 5 مواد هى الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وتوافد الطلاب على المدارس فى التاسعة صباحا، وخضعوا للكشف الحرارى قبل دخول المدارس، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة للجميع، ومنع دخول أى طالب حرارته مرتفعة أو لا يرتدى الكمامة.

وشكا طلاب الثانوية العامة من صعوبة أسئلة الامتحانات وكثرة الأسئلة، بالإضافة لضيق الوقت المخصص للامتحان، فضلا عن عدم تمكن بعض الطلاب من فتح الامتحان على التابلت، وكذلك ظهور امتحان الجيولوجيا باللغة الإنجليزية للطلاب رغم دراستهم لها بالعربية، ما تسبب فى عجز كثيرين عن الإجابة عليه.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة فى مواد الكيمياء والفلسفة والجيولوحيا والجغرافيا والرياضيات التطبيقية، شهد شكاوى من أولياء الأمور والطلاب، تلخصت فى ضيق الوقت المخصص للامتحان، والذى لا يتناسب مع كم الأسئلة الكبيرة فى كل مادة، إضافة إلى شكاوى من الأسئلة التى وصفها الطلاب بالصعبة.

ورد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على شكوى ورود امتحان مادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية رغم أن الطلاب اعتادوا أداءه باللغة العربية، قائلا، عبر جروب «طلاب مصر» على تطبيق واتساب: «قلنا بوضوح إن الامتحان التجريبى فى الجيولوجيا سينعقد باللغة الإنجليزية، أما فى امتحانات الثانوية العامة النهائية فسيتم أداء الامتحان وفقا للغة التى يختارها الطالب»، ونفى «شوقى» ما تردد من إشاعات حول إجابة الطلاب، على ورق «البابل شيت» رغم تواجد أسئلة الامتحانات على التابلت.

وقال شوقى، فى تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: لماذا تجتهد الوزارة وتضع ٣ امتحانات تجريبية متعاقبة لامتحانات إلكترونية إذا كان الهدف مجرد قراءة أسئلة على التابلت؟.. ولماذا نقرأها على التابلت إذن، أليس من الأيسر طباعتها «وخلاص»، مضيفا: «لو كان فعلا الكلام ده صحيح سنكون أهدرنا جهودا مضنية منذ عام ٢٠١٨ لمجرد قراءة أسئلة من الأوفر والأسهل طباعتها».

وأضاف: هذه دعوة للتفكر فيما نقرأ، حتى نكتشف مدى مصداقيته، وعلى أى حال، امتحانات الطلاب النظاميين إلكترونية بنفس الأسلوب المتبع فى الامتحان التجريبى الثانى والثالث، يعنى امتحان تفاعلى يتم وضع اجاباته على التابلت.

وتابع قائلا: رغم أننى قدمت ردودا واضحة لكل الأسئلة التى تداولها الطلاب والسادة أولياء الأمور، بالأمس القريب، وقلت إن الوزارة سوف تشرح تفاصيل الامتحانات الأسبوع القادم، كثيرون ما زالوا يتابعون الاشاعات وهى «مزورة وغير صحيحة» ولا علاقة لنا بها.

وقال: أرجوكم.. عدم قراءة معلومات خارج موقع الوزارة، وصفحتنا الرسمية على فيسبوك وصفحتى هذه، ولن نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة مرة اخرى قبل الموتمر الصحفى الأسبوع المقبل، وإلى هذا الحين فإن كل ما يشاع فهو تأليف واستنتاج من يكتبه وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيعقد امتحان الثانوية العامة النهائى إلكترونياً بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت.

وأضافت الوزارة فى بيان رسمى، أنه يعقد ورقياً فقط فى حالة طلاب المنازل أو فى حالات الإعادة، ولكن فى كل الأحوال سيكون التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب.

وأعلنت الوزارة أنه سيعقد امتحان الثانوية العامة النهائى فى لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، مضيفة: و«بالتالى لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية».

وأكدت الوزارة على طلاب الثانوية العامة فقط، التأكد من الحصول على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بالطالب، كما أعلنت أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً فى جميع الحالات، وسواء أكان الامتحان إلكترونياً لمن استلموا التابلت أو ورقياً فى حالة طلاب المنازل (bubble sheet).

وأعلنت أنه يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة فى القسم العلمى اختيار اللغة المفضلة لديه فى امتحان الجيولوجيا، مضيفة أنه وفقًا لاختيار الطالب سيجرى إرسال امتحان الجيولوجيا إليك باللغة التى تفضلها، كما أعلنت أن الامتحان التجريبى الثانى خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.