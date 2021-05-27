شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يكرّم سائقة ميكروباص ويهديها مكافأة مالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه الخميس، السيدة داليا محمد السيد أحمد، المعروفة بسائقة الميكروباص، والتي التقي بها أمس خلال جولته التفقدية لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وذلك بعد وعده بتكريمها تشجيعا وتحفيزا لحرصها على القيام بعمل مشرف لخدمة أسرتها.

وقدم المحافظ شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية لها، ومكافأة مالية، ووعدها أيضاً بتوفير وظيفة مناسبة لمؤهلها بجانب عملها المشرف.