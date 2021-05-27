شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تساهم في نجاح مبادرة «التعافي الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر يمكن أن تقدم مساهمة حقيقية وفعالة لمبادرة البنك الدولى «Green Climate»، حيث تعتبر مصر لاعبًا رئيسيًا فى مفاوضات تغير المناخ، ومنسق مجموعة الـ٧٧ والصين ونائب المجموعة العربية، وجزءا مهما من المجموعة الإفريقية وما حققته من نجاح فيما يخص جزء من تمويل المناخ فى المفاوضات.

وأضافت «فؤاد»- فى لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى- أن وزارة البيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تصدر تقريرا دوريا كل عامين حول جهود مواجهة تغير المناخ فى مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعات التنموية، لإعطاء صورة واضحة ومحدثة عن آثار التغيرات المناخية على مصر وجهود التعامل معها، كما أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية- الذى تعد وزارة البيئة المنسق العام له للتنسيق بين كافة الجهات- يقوم ببحث كل الموضوعات الاستراتيجية الخاصة بمواجهة تغير المناخ في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فى صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في مصر.