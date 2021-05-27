شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية المصرية لقيادات الكنائس الأمريكية: مصر لها الدور الأعظم فى استقرارِ المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الأربعاء، اللقاء التحضيرى للحوار المصرى الأمريكى، حيث يأتى هذا النشاط فى إطار استكمال الجهود الدولية التى تقوم بها الهيئة ومنتدى حوار الثقافات لدعم الدور المصرى، وبناء فهم مشترك حول القضايا الاقليمية والدولية، والتى لها تأثير على الواقع المحلى والإقليمية والدولية.

وافتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات، بمشاركة عدد من رؤساء الكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعرض الدكتور القس أندريه زكي الموقف الحالى للدور المصرى العظيم لدعم الاستقرار فى مصر، وأيضًا فى المنطقة العربية، وتطرق الحوار حول قضية سد النهضة وتأثيرها على مصر وحياه المصريين، وأيضًا الدور المصرى فى تهدئة الصراع وإعادة إعمار غزة.

وأكد رئيس الإنجيلية فى كلمته على العلاقات الإسلامية المسيحية، وتطورها مقارنة بما يحدث من صراعات ونزاعات فى مناطق أخرى فى منطقه الشرق الأوسط.

وتطرق الحوار إلى التحديات التى تواجهها الولايات المتحدة والتى تشمل الانتخابات الرئاسية والمشاكل التى واجهتها البلاد منذ ذلك الوقت، من أزمات عنصرية، ووباء كورونا ووفاة أكثر من 600 ألف مواطن أمريكى وتأثر الاقتصاد، ومشكلة ازدياد توافد اللاجئين.

وفى نهاية اللقاء اتفق الحضور على تنظيم وعقد اللقاء القادم فى الولايات المتحدة في مارس ٢٠٢٢، على أن يكون القاء التالى فى فبراير ٢٠٢٣.