شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. حكم الجمع بين نية القضاء والست من شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الخليج 365 تقديم خدماته " فتوى اليوم "، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه:" هل يجوز صيام قضاء أيام رمضان وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟"

وقالت دار الإفتاء المصرية:" يجوز الجمع بين نية القضاء والست من شوال عند كثير من الفقهاء، ولا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل".

وأضافت دار الإفتاء:"ويجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، والمراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل، وهو إتباع رمضان بستة من شوال.