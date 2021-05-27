شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 200 ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، صرف الدفعة الثانية للعام المالي الحالي 2020 / 2021م وقدرها 200 ألف جنيه، من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه لذلك يكون إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء هذا العام 400 ألف جنيه، فى إطار خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهدى نقابة القراء 21 نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا منها 13 نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها 60 شريطًا، و6 نسخ من القرآن الكريم المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصرى النسخة بها 38 شريطًا، و من بين المجموعة نسختين من القرآن الكريم المصحف المرتل بصوت الشيخ محمود خليل الحصرى النسخة بها (22) شريطًا .



وعقد وزير الأوقاف، فى وقت سابق اجتماعا بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، وخلال الاجتماع قرر الوزير رفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا.

