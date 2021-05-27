شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: زيارة تاريخية للرئيس السيسى إلى جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها زيارة الرئيس السيسى إلى جيبوتى تحت عنوان" زيارة تاريخية للرئيس السيسى إلى جيبوتى.. الزعيمان بحثا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.. الرئيس يبحث مع نظيره الجيبوتى التعاون فى ملف أمن البحر الأحمر.. ويؤكد: تعزيز الدعم الموجه إلى جهود التنمية فى جيبوتى الرئيس عمر جيلة: آفاق رحبة لتطوير التكامل بين البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات ونقدر ما تقدمه مصر من دعم فنى.. السيسى: نرفض فرض الأمر الواقع بقضية سد النهضة.. توافق «مصرى - جيبوتى» على أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.. إنشاء مستشفى مصرى بجيبوتى.. وتعاون بمجال الاستزراع السمكى.

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