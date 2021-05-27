شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد اتمام زيارته إلى جمهورية جيبوتى". وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد اتفاقه مع رئيس جيبوتى على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضى قدما بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

وأشار الرئيس إلى توافقهما على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصةً في مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكى.