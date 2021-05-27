شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: منظومة الرى الحديثة تدر عائدا ماليا للفلاح.. وتسهيلات لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن منظومة الرى الحديث تعد إحدى المنظومات شديدة الأهمية ونسعى للتوسع في استخدامها بين المزارعين لدورها الكبير في ترشيد استخدام المياه، كما أنها لا تساهم فقط في ترشيد استخدام المياه في الزراعة ولكنها تنعكس بعائد مالى على الفلاح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن منظومة الرى الحديث تزيد من الإنتاجية المحصولية من 30 إلى 40%، كما أنها ترشد في استخدام الأسمدة، حيث يستخدم الفلاح 40% فقط من الأسمدة التي يستخدمها بالرى بالغمر كما أنهاتوفر كذلك من العمالة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن أنظمة الرى الحديث غير مكلفة، موضحا أن الدولة تقدم تسهيلات عبر قرض ميسر على عدة سنوات يمكن الفلاح من أن يتعاقد مع بعض الشركات المتخصصة في الرى الحديث لعمل شبكة الرى الحديث في أرضه من خلال قرض بسيط على عدة سنوات وقيمته قليلة والفلاح يكسب ماديًا نتيجة تنفيذ الرى الحديث.