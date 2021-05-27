شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحافظ على ريادتها فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف حول "مصر تحافظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤشر مواقع الخدمات العالمية 2021 ".

وأشار الإنفوجرافيك إلى وضع مصر المستقر على مؤشر مواقع الخدمات العالمية لعام 2021 -الصادر عن مؤسسة كيرني- وذلك رغم دخول دول جديدة إلى المؤشر، فقد احتلت مصر المركز الـ 15 ضمن 60 دولة هذا العام، مقابل المركز الــ 14 ضمن 50 دولة في المؤشر عام 2019.

احتلت مصر كذلك المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط على المؤشر، تلتها الإمارات. كما سبقت مصر كلًّا من ألمانيا، وروسيا، واليابان، وبريطانيا على المؤشر. فيما احتلت 7 دول آسيوية قائمة الدول الـ 10 الأوائل على المؤشر، وفي مقدمتها: الهند، والصين، وماليزيا.

يُقيم مؤشر "مواقع الخدمات العالمية" قدرة الدول على توفير أو تقديم الخدمات من خلال التعهيد لمواقع خارجية كشركات ناشئة، وفق 4 معايير وهي: الجاذبية المالية للدول، وتوافر المهارات البشرية المؤهلة، وبيئة الأعمال والبنية التحتية، والصدى والسمعة الرقمية.

فيما أشاد المؤشر بجهود مصر المبذولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومن أبرزها: مبادرة مصر الرقمية، والتي نتج عنها: إنشاء مركز إريكسون الرقمي في القاهرة، وتقديمه لخدمات برمجية وتكنولوجية للأسواق العالمية.