حبس أحمد فلوكس سنة بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.

جاء ذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، المقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.