شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى أولياء أمور مدرسة دولية للرئاسة ومجلس الوزراء: 5 آلاف جنيه زيادة بالمصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أولياء امور مدرسة أمجاد الدولية للغات – فرع المعادى الجديدة التابعة لإدارة البساتين والتابعة لمجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو ،بشكوى ضد القائمين على المدرسة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وجهاز حماية المستهلك بسبب قيام إدارة المدرسة بفرض زيادة قدرها 5000 جنيهًا عن العام الماضي وبالمخالفة للنسبة القانونية للزيادة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والمحددة قانونا بنسبة 7% سنويا.

وأكد أولياء الأمور أن المدرسة قامت بتحصيل زيادة غير قانونية من أولياء الأمور بالعام الماضي بالمخالفة ولم تنفذ قرار الوزير الاستثنائى بإلغاء هذه الزيادة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ودون مراعاة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وطالب أولياء الأمور بعدم تطبيق أي زيادة أخرى غير قانونية واسترداد الـ ٪7 للسنة السابقة.

وأكد أولياء الأمور أنه تم إضافة مبلغ 3500 جنيه قيمة الكتب للقسط الثاني للقسم الانترناشونال علمًا بأن مصاريف القسط الأول تشمل مصروفات الكتب

بالإضافة لما تم استحداثه من رسوم لاستمارة التقديم للمدرسة قدرها 1500 جنيهًا ويدفعها المتقدم بدون أن يحصل على إيصال ولا تسترد في حال عدم الالتحاق، أو تخصم من المصروفات في حالة الالتحاق بالمدرسة، كما تم تخفيض خصم الاخوات وتسعى المدرسة لإلغائه تمامًا ،وفرض مصاريف إضاقية مقابل ما يسمى بالأنشطة المميزة، والتي تم إلغاؤها وعدم تفعيلها بسبب تقليل أيام الحضور نتيجة فيروس كورونا.

وأكد اولياء الامور أن المدرسة تعانى من تدني المستوى الخاص بعملية النظافة والتعقيم بشكل عام وخاصة في الحمامات وعدم صيانتها برغم ما تحرص عليه الدولة من إجراءات احترازية مشددة في ظل جائحة كرونة مما كان له أثركبير لإمتناع الطلبة وخوفه من دخولها .