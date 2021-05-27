شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي عاجل بشأن هيئة الترفيه وفعالياتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الترفيه السعودية، الخميس، عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة والتي توقفت في سابق بسبب جائحة كورونا.

وقالت الهيئة، حسبما ذكرت قناة السعودية الاخبارية، إنه يشترط التحصين بلقاح فيروس كورونا لدخول الفعاليات الترفيهية، في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الحضور في الفعاليات بالأماكن المفتوحة ستقتصر على 40% فقط، مشيرة إلى أن بيع التذاكر سيكون إلكترونيًا لجميع الفعاليات.