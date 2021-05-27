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قرار سعودي عاجل بشأن هيئة الترفيه وفعالياتها

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي عاجل بشأن هيئة الترفيه وفعالياتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الترفيه ، الخميس، عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة والتي توقفت في سابق بسبب جائحة .

وقالت الهيئة، حسبما ذكرت قناة السعودية الاخبارية، إنه يشترط التحصين بلقاح فيروس كورونا لدخول الفعاليات الترفيهية، في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الحضور في الفعاليات بالأماكن المفتوحة ستقتصر على 40% فقط، مشيرة إلى أن بيع التذاكر سيكون إلكترونيًا لجميع الفعاليات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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