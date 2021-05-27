شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت فرق مكافحه ناقلات الأمراض بشمال سيناء، اليوم الخميس، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة وذلك بتوجيهات من الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وضمن فعاليات حمله القوارض ومكافحة الذباب والبعوض في مدينه العريش تم تغطيه منطقه الخزان والادارى والتعاونيات ومنطقه الشاليهات وحى أبوعراده بالمبيدات اللازمه لمكافحة القوارض، كما تم تغطيه البرك بمنطقه الادارى والشرابجه وخلف الاذاعه وعزبه أبوعلى بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض .

أيضًا ضمن فعاليات الحملة في مدينه بئر العبدتم تغطيه مدينه بئر العبدوالقرى المجاوره (النجاح والخربه والنصر والكفاح وأيضا تم تغطيه قرى المريح وأبوالجلود ورابعه و٦أكتوبر والشهداء والسلام ونجيله وقاطيه وأقطيه والجناين بالمبيدات اللازمه لمكافحة القوارض .

وضمن فعاليات الحمله بمدينه الشيخ زويد تم تغطيه أحياء بحبوح والكوثر والبيوت البدويه والحمايده والنصايره والقواسمه وأبوشعيره وحى أبوالحاج والصقور بالمبيدات اللازمه لمكافحة القوارض وذلك من خلال فرق مكافحه ناقلات الأمراض بالعريش وبئر العبدوقاطيه والشيخ زويد .

ويجري استكمال الحملة بالمناطق المختلفة على مستوي المحافظة .