شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يتابع إزالة المباني المخالفة ورصف مدخل قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، إزالة المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية ناي التابعة لمركز ومدينة قليوب، حيث تم إزالة 3 مباني مخالفة على مساحة 500 متر وتم تحرير محاضر وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

أكد المحافظ خلال الإزالة، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات بشكل فوري وجاري التجهيز لحملة مكبرة لإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الاراضي الزراعية خط أحمر لن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظاهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف مدخل مدينة قليوب ورصف الطريق الموازي لسور السكة الحديد حتى مدخل مزلقان شبين وعرب العراقي بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 5 مليون جنيه، موجها بإنشاء رصيف للمشاة وبلدورات في منتصف الطريق، وإنشاء 3 حارات مرورية وتطبيق تصميم هندسي مناسب يراعى فيه البعد الحضاري والجمالي، فضلا عن معالجة المشاكل المرورية التي تعاني منها المنطقة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمداخل ومخارج المدن لإضفاء اللمسة الجمالية والطابع الحضاري لمدن المحافظة.