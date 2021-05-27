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شمال سيناء تسجل 4 حالات شفاء من فيروس كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 4 حالات شفاء من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، 3 حالات إيجابية و4 حالات شفاء من «كوفيد- 19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 482 حالة، بجانب تسجيل 4 حالات شفاء لترتفع إلى 2657 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 184 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 23 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و82 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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