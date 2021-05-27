شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر يتفقد مدينة غرب قنا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجري حازم عمر نائب محافظ قنا جولة تفقدية بمدينة غرب قنا الجديدة، رافقه المهندس رضوان محمد عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، استهدفت الجولة متابعة مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب، وخطوط الصرف الصحي، والكهرباء، فضلا عن عمليات إنشاء الوحدات السكنية، والخدمية بالمدينة.

نائب محافظ قنا يتفقد مدينة قنا غرب

نائب محافظ قنا يتفقد مدينة قنا غرب

أكد نائب محافظ قنا، بأن المدينة تتمتع بموقع متميز وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5كم2، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر، وفيلات سكنية، مراكز تجارية، ومباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنه لأبناء محافظة قنا.

نائب محافظ قنا يتفقد مدينة قنا غرب

نائب محافظ قنا يتفقد مدينة قنا غرب

ومن جانبه أوضح المهندس رضوان محمد عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة بأن المدينة تقع على مساحة 8971 فدان على الطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي بمسافة 8 كم 2، بواقع 136 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 254 وحدة، تم الاستلام الابتدائي لعدد 30 عمارة، ومتوقع الانتهاء من 106 عمارة بنهاية عام 2021، كما تشتمل على 30 عمارة سكن مصر جاري تنفيذهم بإجمالي عدد 720 وحدة، وتم تمهيد الطرق المؤدية للمدينة والتقاطعات داخلها، مشيرا إلى توافر مراكز خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجاري بمساحة 970م2 بتكلفة حوالي 1. 8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374م2 بتكلفة حوالي 2. 6 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 3134م2 بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه، ومبنى مدرسة تعليم أساسي بواقع 43 فصل بمساحة 7805م2 بتكلفة حوالي 27 مليون جنيه، ووحدة صحية بمساحة 942م2 بتكلفة حوالي 5 مليون جنيه، ووحدة إطفاء بحوالي 5 مليون جنيه، وجاري تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600م2 بتكلفة 7. 5 مليون جنيه.