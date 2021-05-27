شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ينابع أعمال النظافة والتطوير بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الخميس، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومي حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٦٠ مليون جنيه ومدة تنفيذه ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه.

وقال بيان صحفي الخميس، إن أعمال التنفيذ تشمل جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكداً على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحاً أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمي الطريق.

كما تابع منظومة النظافة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تابع أعمال رفع القمامة بشارع أحمد عرابي، مشددا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وجه الهجان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية على المقاهى والكافتيريات بجميع مدن وأحياء المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد.