شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير شلالات وادي الريان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بمنطقة شلالات محمية وادي الريان، كما عقدا حواراً مجتمعياً مع العاملين بالمحمية للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم بمحمية وادي الريان، شملت تفقد أعمال التطوير التي تم إنشاءها، والتي تشمل الممشي السياحي، والكوبري الخشبي الذي يربط الشلالات ببعضها، ودورات المياه، وزراعة المنطقة بأشجار النخيل، والسور الذي تم إنشاؤه لتأمين المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى المقاعد والاستراحات الخاصة بانتظار الزوار.

وأضاف أن وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم استمعا من الدكتور محمد سامح مدير المحميات المركزية، لشرحٍ وافٍ عن طبيعة عمل المحمية وخريطة التطوير المزمع إنشاءها التي تضم إنشاء معرض للمنتجات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن الارتقاء بمستوي الخدمات بالكافتيريات وكذا التوسع في الـ «كامبات».

وأشارت وزيرة البيئة، بأن الوزارة وضعت خطة متكاملة وتصور لتطوير محمية وادي الريان بالتنسيق مع محافظة الفيوم والجهات ذات الصلة، بما يتماشي مع طبيعة المنطقة واحتياجات المجتمع المحلي، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في أعمال التطوير بقيود معينة، موضحة أن المجتمع المحلي جزء لا يتجزأ من المحمية.

وأشادت «فؤاد» بجهود محافظ الفيوم في دعم العاملين بالمحميات الطبيعة وأصحاب الحرف اليدوية، وكذا الارتقاء بكافة القطاعات التنموية على أرض المحافظة.

كما استمعت الوزيرة ومحافظ الفيوم، إلي آراء ومتطلبات وأفكار العاملين بالمحمية، وكذا التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال عملهم، ونبذة عن مشروعاتهم منذ بدء عملهم بالمحمية، وأكدت وزيرة البيئة، على وضع كل ما طرحه العاملون من أفكار ومقترحات بعين الاعتبار، عند استكمال خطة التطوير المزمع إنشائها، لتحقيق التكامل بين كافة الجهات، لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل والوصول إلي النتائج المستهدفة، مما يُسهم في خدمة القطاع السياحي والعاملين به.

ومن جهته أوضح محافظ الفيوم، أن محمية وادي الريان واحدة من أهم المقومات السياحية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة البيئة في تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعة على مستوي الجمهورية بصفة عامة وخاصة محمية وادي الريان وحرصها على تقديم أفضل التصورات والخطط الخاصة بأعمال التطوير ورفع الكفاءة، مع الحفاظ على الخصائص والميزات الطبيعية لتلك المناطق.

وأشاد المحافظ، بجهود وزيرة البيئة لافتاً إلي أن المشهد بالمنشآت البيئية والمحميات الطبيعية تغير كثيراً عن السنوات الماضية بفضل مجهودات واهتمام القيادة السياسية، مؤكداً استعداد المحافظة لتسخير كافة امكانياتها لخدمة تطوير المحمية، واستغلال ميزاتها النسبية بالشكل الذي يعود بالنفع على العاملين بها وكافة أبناء المحافظة، مطالباً العاملين بالمحمية بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها.

وكشف «الأنصاري» أن أعداد الزائرين المترددين على المحمية في تزايد مستمر، بالرغم من أزمة «كورونا» التي يمر بها العالم والتي أثرت بالسلب على الكثير من القطاعات ومنها قطاع السياحة، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المنشآت السياحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزائرين لتلك المنشآت من عدوي فيروس كورونا.