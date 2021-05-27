شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ضعف المياه .. إتاحة خطوط ساخنة لحل شكاوى المزارعين في بني سويف في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولي الري والزراعة، الحلول المنفذة حيال شكاوى بعض المزارعين ببعض القرى بخصوص مياه الري، مؤكدا على أهمية التعامل السريع مع أية شكاوى ترد في هذا الشأن، وذلك للتخفيف عن المواطنين والحفاظ على الزراعات التي قد تتضرر بسبب ضعف مياه الري الواصلة إليها وغيرها من المشكلات في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة بالتعامل الفاعل مع تلك الشكاوى والتنسيق الدائم مع الري والزراعة حتى يتم حل المشكلة.

ومن جانبه أكد المهندس أشرف صالح مدير عام حماية النيل على أن الحصة المخصصة لمحافظة بني سويف من مياه الري متوافرة، وعند وجود طوارئ أو الحاجة لطلب كميات إضافية يتم على الفور التواصل مع وزارة الري والموارد المائية التي لا تدخر جهدا في تلبية احتياجات المحافظة من مياه الري المطلوبة، مشيرا إلى أن مديرية الري وفرت أرقاما وخطوطا ساخنة لتلقى شكواهم في هذا الشأن والتي يتم التعامل معها خلال 24 ساعة بحد أقصى، وهي: 90106559961 (رقم الخاص مدير عام حماية النيل)، و01009400142 (رقم وكيل الوزارة ).

ومن ناحيته أشار المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة إلى أن تلك الفترة من الموسم الزراعي هي «فترة أقصى احتياج»، حيث أنه عقب الانتهاء من موسم القمح يتوسع المزارعين في الزراعات الصيفية التي تتطلب زيادة في مياه الري، لاسيما وأن الأراضي التي كانت منزرعة بالقمح وصلت إلى ما يقرب من 130 ألف فدان، مناشدا المزارعين بعدم الإسراف في مياه الري وذلك لتخفيف الضغوط على الحصة المتوافرة، وعدم التأثير على بعض المناطق، مشيرا أن المديرية وفرت أرقاما ساخنة لتلقى شكاوى المزارعين، ومنها أرقام له شخصيا ولمدير المديرية وهي: 0822139346، و01227082549 ( رقم وكيل الوزارة )، و01002831050 (رقم مدير المديرية ).

فيما أفاد المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة بأنه يتم بالتنسيق مع الري والتوجيه المائي لعقد ندوات إرشادية وتوعوية للمزارعين لترشيد استخدام مياه الري وأوقات الزراعة المناسبة، بهدف تخفيف الضغط على حصة المحافظة من مياه الري، بجانب التوعية بأهمية الري الارتوازي، مشيرا إلى أهمية ذلك في توفير كميات المياه وحل المشكلات الطارئة التي قد تواجه بعض المناطق في هذا الصدد، مشددا على أن الأجهزة التنفيذية المعنية لا تدخر جهدا في سبيل تذليل أية عقبات تواجه المزارعين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستمرة بالتعامل السريع مع المشكلات التي تواجه المواطنين.