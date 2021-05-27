شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة من الخدمات المالية والغير مالية والتدريبات داخل قرى مبادرة «حياة كريمة» فى الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا أحمد عثمان، مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات سلسلة ندوات بمركزي أرمنت وأسنا للتعريف بالمبادرة الخاصة التي دشنها جهاز المشروعات.

وقالت نورا عقمان، مسؤول المشاركة المجتمعية في المبادرة، إن المبادرة وتهدف لرفع كفاءة المواطنين القاطنين بالقرى التي يتم تطويرها من خلال مبادرة حياة كريمة بالمركزين، وتمكينهم اقتصاديا والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي للأسر وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة من خلال برامج تدريبية متعاقبة تبدأ بـ«أعرف قدراتك، المهارات الريادية، ولد فكرة مشروعك، أبد مشروعك، طور مشروعك.

وأضافت انه على المواطنين الراغبين في التقديم في الدورات سالفة الذكر التقدم لمقر جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة لدى عرفة الرملي مسؤول التدريب بالمبادرة، أو التقدم لمديري وحدات تكافؤ الفرص بمركزي أرمنت وأسنا.

ومن جانبه قال منتصر عبدالرحيم، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الأقصر، إن الجهاز بصدد تقديم حزمة من الخدمات المالية والغير مالية والبرامج التدريبية داخل القرى المستهدفة وهي 27 قرية بمركز أرمنت و7 قرى بمركز أسنا..