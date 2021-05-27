شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 33 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (76) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 33 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها «حتى الآن» إلى 2596 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1305 عقدا موزعا (924عقود مباني+ 381 عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.