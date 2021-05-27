شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 28 ألف مواطن بأهمية التطعيم بلقاح كورونا في قرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الدكتورة سعاد سعد، مقرره فرع المجلس القومي للمرأه بالأقصر، انتهاء فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة الأقصر تحت مسمي«التوعيـة بأهـمية التســـجيل الإلكتروني لتلقــي لقـاح كــورونا» والتى انطلقت في قري مراكز اسنا وارمنت والقرنه مستهدفه قري مبادره «حياه كريمه» .

وأضافت أن الحملـة استهدفت خلال الثلاثه ايام 23 الف سيدة و5 آلاف رجل من خلال 50 فريق من الرائدات الريفيات وعضوات الفرع وبعض المتطوعات .

وأشارت إلى ان الرائـدات الريفـيات نقلت رسـائل الحملــة التي تتضـمن توضـيح أهمية الحصـول على لقاح فيروس كورونا من النواحـي الـصحية، والتعريف بالتسجيل الاليكتروني وكيفية الدخول إلى الصفحة الاليكترونية التي خصصتها وزارة الصحة ووالتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى مساعدة السيدات الرغبات في التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

موضحة انه تم تنفيذ عده ندوات للتوعية القانونية حول جرائم العنف ضد المرأة التي ألقاها محامي مكتب شكاوى الفرع كما تم استقبال عدداً من الشكاوي والاستفسارات والمشورات القانونية من السيدات الحضور.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.