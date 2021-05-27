شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: نرفض فرض الأمر الواقع ويجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأوضح الرئيس السيسى- في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجيبوتي- أنهما استعرضا المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكدًا على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

كما أكد الرئيس السيسى، على رفض مصر لأى مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتى المصب.

الرئيس السيسى: اتفقت مع رئيس جيبوتى على زيادة التبادل التجارى بين بلدينا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه أجرى مع أخيه الرئيس الجيبوتى مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، واتفقا على أهمية الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس السيسى إلى اتفاقهما على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، كما توافقا على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصةً في مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي.

التضامن: "بر أمان" تغطى 42 ألف صياد و10704 مستفيدين من المرحلة الأولى

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر" والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وخالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفعاليات، تسليم 236 صيادا ببحيرة الريان بِدَّل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صياد.

وزير التموين: مراكز خدمة المواطنين بالريف ستكون مجمعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،، إنه سيجرى إنشاء مراكز مجمعة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالريف المصرى الذى يمثل سكانه نسبة أكثر من 50%، وذلك ضمن مبادرة، "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين "،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وأوضح "المصيلحي" ان المراكز المجمعة ستكون في مكان واحد يتوجه إليه المواطن لتلقى الخدمة والرد عليه بنظام الميكنة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وأنها تهدف لتقليل الزحام ووقت الانتظار، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

انخفاض بالحرارة غدا وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الجمعة، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

مجلة طبية أمريكية: لقاحات شركة سينوفارم الصينية "فعالة"

أكدت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن لقاحات شركة "سينوفارم" الصينية المضادة لفيروس كورونا فعالة، ونشرت المجلة المرموقة دراسة جرت مراجعتها خلصت إلى عدم حدوث أى أعراض جانبية لمتلقي اللقاحات، إلا على نطاق نادر للغاية، ومعظمها ليس لها علاقة باللقاحات.

ووجدت الدراسة، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن اللقاحان إنتاج شركة "سينوفارم" فعالين بنسبة تتراوح بين 72.8 % إلى 78.1 % في حالات الإصابة بكورونا التي تظهر عليها الأعراض، وأظهر اللقاحان أيضا فعالية تصل إلى نسبة 100 % ضد حالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد-19" الذى يسببه الفيروس، وأدت اللقاحات إلى إنتاج أجسام مضادة قابلة للقياس بين المشاركين في التجارب السريرية.

الرى: تبطين 1741 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1741 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية، فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

وأوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "تيسين كروب" الألمانية إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وفد شركة "تيسين كروب" الألمانية الصناعية، بمشاركة أوليفر تيتس، الرئيس التنفيذي للشركة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، فيما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتورها لومن، رئيس قسم الأسمدة والميثانول بالشركة، وكريستوف نويريس، رئيس قسم أعمال الهيدروجين الأخضر، وأندرياس بيكرز، رئيس "تيسين كروب " مصر.

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو "تيسين كروب" إلى أن الشركة هي عملاق صناعة الصلب في ألمانيا، وهي شركة صناعية هندسية عالمية، يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف حول العالم، باعتبارها شركة متخصصة في أكثر من مجال، ففي قطاع السيارات، تقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار، وهندسة النظم، كما تعمل في مجال إنتاج السلع المغذية لمختلف الصناعات، وبناء مصانع الكيماويات والبتروكيماويات، والأسمنت، وصناعة وبناء الغواصات، والتعدين والمناجم.

وفي هذا السياق، قامت الشركة ببناء أكثر من 3000 مصنع في مجال الكيماويات ومصانع ومعدات المعالجة، بحجم أعمال 1.6 مليار جنيه استرليني، كما تعمل الشركة في جميع مراحل سلسلة القيمة الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء.

مصر تفوز على الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائي البطولة العربية لصالات

نجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، في الفوز علي نظيره منتخب الإمارات بأربع أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي ،في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات التي تستضيفها مصر حتى 30 مايو الجاري، ليتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية وينتظر الفائز من منتخب المغرب أول المجموعة الثانية ، ومنتخب البحرين ثاني المجموعة الثانية.

ونجح المنتخب الاماراتي في مباغتة المنتخب الوطني واحراز الهدف الأول في بداية المباراة ، ولكن في اخر عشر دقائق تمكن الفراعنة في العودة واحراز هدف التعادل وقبل نهاية الشوط الأول احرز المنتخب الهدف الثاني ، وفي الشوط الثاني عزز المنتخب الوطني تقدمه بالهدف الثالث، وتمكن المنتخب الاماراتي في العودة في الدقائق الأخيرة للمباراة باحراز هدفين لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 3-3 ، وفي الشوط الإضافي تمكن المنتخب الوطني في انهاء المباراة لصالحه بعد احراز الهدف الرابع .

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي بعد تصدر مجموعته الأولي برصيد 7 نقاط، ثم منتخب البحرين ثانياً برصيد6 نقاط من فوزين، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

%

موسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة الفوز 50

يؤمن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بصعوبة مباراة فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن الفريق المغربي لديه قوة بدنية كبيرة، ويمتلك مدرب إسباني مميز وقدّم مستويات جيدة للغاية في بداية الموسم، كما أنه بطل كأس الكونفدرالية وهو ما يؤكد أنه فريق قوي جدا واعتقد أن نسبة الفوز هي 50% لكل الفريق".

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: رغم قوة نهضة بركان إلا أننا نؤمن بقدراتنا في الحصول على لقب السوبر وقمنا بالإعداد الجيد والتجهيز بأفضل صورة لهذه المواجهة وشاهدنا الكثير من المباريات لفريق نهضة بركان الذي نعرف أنه فريق ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أننا كنا في حالة سفر ولعبنا عدة مباريات متتالية، بينما جاء نهضة بركان مباشرة من المغرب إلى الدوحة" .

أكمل: "الآن نحن بالفعل نشعر بضغط شديد، وهو مستمر دائما وعلينا أن نتحمل كل هذه الضغوط لنحقق النتائج المرجوة، فنحن أمامنا واجبات يجب أن نؤديها لإسعاد الجماهير في مصر" .

وعن حضور الجمهور أكد: "نحن يهمنا جدا دعم المشجعين، من النادي وإدارته، وكل شيء جيد وهذا الدعم يعني لنا الكثير، لم اتعلم اللغة العربية ولا أفهمها لكن أشعر بالفرح عندما أشاهد وجوه الناس وأشعر بعواطفهم وهذا يسعدني جدا، وقد وجدت نفس الشيء في مونديال الأندية".

استطرد أنه لا يستطيع رؤية مشجعين في الاستاد في ظل جائحة كورونا التي حرمت الفرق من تواجد الجماهير في المدرجات، لكن نتمنى أن ينتهي هذا الوباء وتعود الجماهير التي نعول عليه كثيرا لأن كرة القدم تعتمد على الجمهور، ووجود الجمهور مهم جدا".

أضاف: "سبق ولعبت ضد الأهلي عندما كنت مدربا لفريق صن داونز وقلت دائما أن تأثير الجمهور كبير جدا، ومن مسؤوليتنا أن نعود بلقب السوبر ".