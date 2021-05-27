شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات ..الصحة تكشف بروتوكول علاج الفطر الأسود وتحذر من التأخر فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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الصحة تكشف بروتوكول علاج الفطر الأسود وتحذر من التأخر فى العلاج

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