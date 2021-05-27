شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات تونسية عاجلة تصل للأشقاء فى فلسطين عبر معبر رفح البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتين تابعتان للجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة المقدمة من الجمهورية التونسية للأشقاء فى دولة فلسطين، وتم نقلها عبر معبر رفح البرى.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على الدور المصرى المحورى والداعم لأشقائها من الدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطينى الشقيق.