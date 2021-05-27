أخبار مصر

مساعدات تونسية عاجلة تصل للأشقاء فى فلسطين عبر معبر رفح البرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات تونسية عاجلة تصل للأشقاء فى فلسطين عبر معبر رفح البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتين تابعتان للجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة المقدمة من الجمهورية التونسية للأشقاء فى دولة فلسطين، وتم نقلها عبر معبر رفح البرى.

 

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على الدور المصرى المحورى والداعم لأشقائها من الدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطينى الشقيق.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا