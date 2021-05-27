شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماع مع مدبولي.. «تيسين كروب» تستعرض مشروع لتصدير الهيدروجين الأخضر من مصر لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الخميس، مع وفد شركة «تيسين كروب» الألمانية الصناعية، بمشاركة أوليفر تيتس، الرئيس التنفيذي للشركة، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، فيما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتورها لومن، رئيس قسم الأسمدة والميثانول بالشركة، وكريستوف نويريس، رئيس قسم أعمال الهيدروجين الأخضر، وأندرياس بيكرز، رئيس «تيسين كروب» مصر.

وخلال الاجتماع، أشار مسؤولو «تيسين كروب» إلى أن الشركة هي عملاق صناعة الصلب في ألمانيا، وهي شركة صناعية هندسية عالمية، يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف حول العالم، باعتبارها شركة متخصصة في أكثر من مجال، ففي قطاع السيارات، تقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار، وهندسة النظم، كما تعمل في مجال إنتاج السلع المغذية لمختلف الصناعات، وبناء مصانع الكيماويات والبتروكيماويات، والأسمنت، وصناعة وبناء الغواصات، والتعدين والمناجم.

وفي هذا السياق، قامت الشركة ببناء أكثر من 3000 مصنع في مجال الكيماويات ومصانع ومعدات المعالجة، بحجم أعمال 1.6 مليار جنيه استرليني، كما تعمل الشركة في جميع مراحل سلسلة القيمة الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء.

واستعرض مسؤولو الشركة أهم المشروعات التي تعاونت فيها شركة «تيسين كروب» في مصر، في عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية، وأسوان، والسويس، حيث تعاونت مع شركة مصر لصناعة الكيماويات، كما ساعدت الشركة في إنشاء 3 خطوط إنتاج لمصنع العامرية للأسمنت منذ عام 1981، وتعاونت مع الشركة المصرية للبتروكيماويات، وشركة مصر بني سويف للأسمنت، ومصنع كيما بأسوان، والسويس للأسمنت، والشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين، إلى جانب عدد آخر من المشروعات.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تنامي التنافسية بين الاقتصادات العالمية حول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ووفقا لتقرير «آفاق الهيدروجين 2021» الصادر عن مؤسسة «ماكينزي»، فإنه يوجد تزايد في المجمعات الصناعية للتكرير وتوليد الطاقة وإنتاج الأسمدة والصلب، وكذا في عدد الدول التي تتميز بكونها مصدرا غنيا لطاقة الشمس والرياح، أو تلك التي يمكن أن تكون مركزا لوجستيا لسهولة النقل عبر موانيها، مشيرين إلى أن مصر تتمتع بمميزات نسبية كبيرة في مجال لوجستيات النقل.

واستعرض وفد الشركة مقترح مشروع تجاري لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من مصر إلى ألمانيا، من خلال البدء بإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تمتلك مقومات كبيرة، تؤهلها لتكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مُقترحا في هذا السياق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «تيسين كروب» تتضمن أهم مجالات التعاون المقترحة.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الشكر لمسئولي شركة «تيسين كروب» على اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مُشيدا بالأعمال التي نفذتها الشركة في مصر على مدار العقود الماضية، في مجالات حيوية متنوعة كان لها أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بكل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. ووافق على السير قدما في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية حتى يتسنى تنفيذ المشروع المقترح في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

اجتماع رئيس الوزراء مع شركة تيسين كروب الألمانية