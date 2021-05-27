شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدًا الجمعة .. رياح وشبورة والحرارة تنخفض على القاهرة وتصل 42 جنوبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة غدًا الجمعة على القاهرة الكبري وشمال مصر بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ينما تظل الحرارة مرتفعة وتصل إلي 42 درجة على جنوب مصر في أسوان والأقصر وإدفو، وأقل درجة حرارة للعظمي نهارًا 25 درجة في السلوم.

يسود طقس Weather حار على القاهرة الكبري والوجه البحري خلال ساعات النهار ومعتدل على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة غدًا الجمعة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا ومعتدل ليلاً.

يتحول الطقس خلال الليل ليصبح لطيفًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

تتوقع الأرصاد أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصل ومترين ونصف، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف.

تكون أبرز الظواهر الجوية خلال طقس الغد الجمعة وجود شبورة مائية في الصباح على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

الطقس غدًا الجمعة .. رياح وشبورة والحرارة تنخفض على القاهرة وتصل 42 جنوبًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية خلال تقرير حالة الطقس عن يوم غد نشاط الرياح على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وتكون الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية وتتراوح سرعتها بين 17 و15 عقدة.

درجات الحرارة غدًا فى مصر

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة غدً الجمعة إلي 34 درجة للعظمي بدلاً من 36 خلال الطقس اليوم الخميس، وتكون الصغري 22 درجة، وتنخفض درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا إلي 27 درجة بدلاً 27 درجة للعظمي وتكون الصغري 19 درجة.

تظل درجة الحرارة فى أسوان والأقصر وإدفو مستقرة عند 42 درجة للعظمي لليوم الثاني على التوالي.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة خلال تقرير حالة الطقس فى مصر فى مدينة طنطا 34-22، شبين الكوم 34-22، دمنهور 35-22، بلطيم 27-22، مطروح 27-18، السلوم 25-19، سيوة 36-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى بورسعيد 29-22، دمياط 28-21، الزقازيق 36-22، المنصورة 34-22، الإسماعيلية 36-19، السويس 36-20، رفح 31-20، العريش 31-19، شرم الشيخ 36-28، الغردقة 37-25.

وتكون درجات الحرارة فى جنوب مصر كما يلي: الفيوم 36-22 وبني سويف والمنيا 37-22، أسيوط 38-22، سوهاج 39-23، قنا 41-23، أسوان والأقصر 42-24 وأبوسمبل 40-22، وإدفو 42-25، والوادي الجديد 40-23 درجة.