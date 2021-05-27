شكرا لقرائتكم خبر عن الهروب متكرر.. فتاة مريضة تثير استياء أهالي الغردقة 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لأكثر من ٥ أشهر تفترش فتاة مصابة بالشلل الرعاش رصيف أكبر شوارع الغردقة السياحية، وسط استياء من المواطنين والسائحين والأجانب المقيمين لنقل الفتاة للمستشفى، أو دار رعاية للكشف عليها وعلاجها وتسكينها بعد تكرار هروبها من المستشفى ودار الرعاية لأكثر من مرة ورفض العلاج والعودة مجددا لافتراش الشارع والنوم على مرتبة كبيرة والتدخين وسب المارة.

وأكد عدد الأجانب على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي باللغة الانجليزية ان بقاء الفتاة المريضة بهذا الشكل يسيء للسياحة خاصة مع وجود مئات السائحين بهذا الشارع، مطالبين بالتدخل لعلاج الفتاة وعدم تركها في الشارع بهذا الشكل المسئ وتبين أن إحدى الاجنبيات نقلت الفتاة لمستشفي خاص وتم اجراء الكشف الطبي لها واعداد تقرير بحالتها الصحية إلا انها رفضت البقاء أو العلاج والعودة مجددا للشارع.

وتبين ان الفتاة المريضة كانت تعمل في بيع الخبز بمنطقة سوق الدهار بالغردقة وتعرضت لأزمة صحية مما أدى إلى تركها العمل والتواجد بالشوارع وافتراش رصيف ممشي شارع الشيراتون السياحي أمام أحد الفنادق وبدأت في التسول وتدخين السجائر وسب المارة.

فيما أكد مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الاحمر أن لجنة التدخل السريع بالمديرية قامت بالانتقال لمكان تواجد الفتاة أكثر من مرة ورفضت الاستجابة وفي المرة الأخيرة تم نقلها بسيارة مجهزة ونقلها للمستشفي العام للكشف عليها إلا أنها رفضت وقامت بسب الأطباء وتم تخصيص غرفة لها باحدى دور الرعاية بالغردقة لرعايتها وإعاشتها بشكل كامل وهربت من المكان ورفضت البقاء في الغرفة ومازالت تفترش الرصيف بشارع الشيراتون السياحي.