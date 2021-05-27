شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تناقش سير عمليات «صكوك أضاحي 2021» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يرافقه عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، الخميس، الأئمة التابعين للإدارات (وسط- شرق- محرم بك)، الخميس، بحضور قيادات الإدارات الثلاث لمتابعة سير المنظومة الدعوية.

وناقش القيادات مع الأئمة، متابعة سير عمليات بيع صكوك أضاحي 2021، واستنهاض الهمم لبذل مزيد من الوسع كما تم التأكيد على أهمية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صحيح الدين الوسطي بالحكمة والموعظة الحسنة كونها منبرا من أخطر منابر الدعوة الآن.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المساجد وإعمار بيوت الله عز وجل.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للأئمة وجميع العاملين بالمديرية على الجهد المبذول، كما وجه الشكر أيضا للشعب السكندرى على ما يبذلونه من جهد للحفاظ على بيوت الله تعالى وعلى التزامهم بالإجراءات والضوابط الوقائية.

قيادات "أوقاف الاسكندرية" يلتقون أئمة 3 ادارات لمتابعة سير عمليات بيع "صكوك أضاحي 2021" (صور)

قيادات "أوقاف الاسكندرية" يلتقون أئمة 3 ادارات لمتابعة سير عمليات بيع "صكوك أضاحي 2021" (صور)

قيادات "أوقاف الاسكندرية" يلتقون أئمة 3 ادارات لمتابعة سير عمليات بيع "صكوك أضاحي 2021" (صور)

قيادات "أوقاف الاسكندرية" يلتقون أئمة 3 ادارات لمتابعة سير عمليات بيع "صكوك أضاحي 2021" (صور)