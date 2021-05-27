شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل الفعلي لمراكز تلقي لقاح كورونا بجميع مدن جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن التشغيل الفعلي لمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وذلك لاستقبال المواطنين بعد التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص لتلقى اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg .

وقد تم العمل بكل من المركز الطبي بمدينة رأس سدر لخدمة أهالي رأس سدر، ومستشفى أبورديس المركزي لخدمة المواطنين بمدينة أبوزنيمة وأبورديس، وحتى يتم افتتاح مركز التطعيم بمدينة طور سيناء، فإنه متاح للمواطنين تلقي اللقاح بمقر حزب مستقبل وطن بالمدينة، وبمدينة شرم الشيخ تم العمل بثلاثة أماكن وهي مستشفى شرم الشيخ الدولي وبنك الدم الإقليمي بشرم الشيخ وفندق أيلاند جاردن بشرم الشيخ وبمدينة دهب بمركز طب الأسرة بدهب بالمدينة، والمركز الحضري نويبع لاستقبال أهالي مدينة نويبع وطابا، وبمدينة سانت كاترين سيتم تلقي اللقاح بمستشفى سانت كاترين المركزي.

ونوه وكيل الوزارة بأن كافة أهالي جنوب سيناء سواء من الفريق الصحي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو حتى الفئات الأخرى متاح لهم التطعيم بجميع المراكز التي تم العمل بها فعليا بجميع مدن المحافظة، كما أنه تم انطلاق فرق متحركة لتطعيم المواطنين بجميع مدن المحافظة تسهيلا على الأهالي موضحاً أن التطعيم آمن وبالمجان وأنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تلقي اللقاح وأيضا المتابعة بعد التطعيم.