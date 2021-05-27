شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الأخير.. 8 طلاب فقط لم يؤدوا امتحان الصف الثالث الثانوي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثالث الثانوى امتحانهم التجريبى لشهر مايو عن اليوم الأخير في محافظة البحيرة في خمسة مواد هي الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إنه تم أداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة واتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وأكد الديب إنه تم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية داخل كل إدارة تعليمية لمتابعة ورصد أي معوقات أو مشاكل طارئة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم إن الامتحان استهدف عدد ٢٧ الف و٦٣٦ طالب وطالبة بنطاق المحافظة من الذن لديهم جهاز تابلت وبلغت نسبة الطلاب الذين تمكنوا من أداء الامتحانات في اليوم الأخير 99.96%،

وأضاف 8 طلاب فقط لم يتمكنوا من دخول الامتحانات ٨ طلاب فقط محافظة البحيرة بسبب مشكلات خاصة بأجهزة التابلت الخاص بهم، وتم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى فرع التوكيل لضبط تلك الأجهزة.

8 طلاب فقط لم يدخلوا إمتحان الصف الثالث الثانوي اليوم الأخير فى البحيرة

8 طلاب فقط لم يدخلوا إمتحان الصف الثالث الثانوي اليوم الأخير فى البحيرة