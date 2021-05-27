شكرا لقرائتكم خبر عن مقار لتطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات والأمانات الفرعية .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالتوسع في افتتاح مقار لتطعيم جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما طالب بتخصيص أماكن لتطعيم الجميع بالمدن الجامعية، وكذا كليات الأقاليم بالوجهين البحري والقبلي وقطاع المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أنه تقرر افتتاح مقر للتطعيم لفرع الجامعة بالدَّرّاسة، إضافة إلى افتتاح مقر في الإدارة الطبية بمدينة نصر.

وأشار «صديق» إلى أنه تم تخصيص مقار أخرى بالمدن الجامعية، بجانب تخصيص مقار بالمستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أنه جارٍ تخصيص أماكن بالأمانات المساعدة بفرعي جامعة الأزهر بأسيوط وطنطا خدمة لمنسوبي الجامعة، وتيسيرًا على جميع منسوبي جامعة الأزهر للحصول على تطعيم كورونا.

مقرات لتطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات والأمانات الفرعية

مقرات لتطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات والأمانات الفرعية

مقرات لتطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات والأمانات الفرعية