أخبار مصر

«صحة الوادي الجديد» تعلن فتح 5 منافذ جديدة لصرف ألبان الأطفال

0 نشر
أحمد عبد السلام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الوادي الجديد» تعلن فتح 5 منافذ جديدة لصرف ألبان الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تيسيراً على المواطنين، وفي ظل تباعد المسافات بين مراكز وقرى المحافظة، تم افتتاح 5 منافذ جديدة لصرف الألبان، بالإضافة إلى 10 منافذ تعمل بالفعل ليصبح عدد المنافذ 15 على مستوى المحافظة.

وقال «محروس» إن المنافذ الجديدة تشمل: منفذ الوحدة الصحية بقرية بولاق بمركز الخارجة، ومنفذ الوحدة الصحية الأربعين 3 بمركز باريس، ومنفذ الوحدة الصحية ببلاط بمركز بلاط، ومنفذ الوحدة الصحية بغرب الموهوب بمركز الداخلة، ومنفذ الوحدة الصحية بأبوهريرة بمركز الفرافرة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا