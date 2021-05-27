شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الوادي الجديد» تعلن فتح 5 منافذ جديدة لصرف ألبان الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تيسيراً على المواطنين، وفي ظل تباعد المسافات بين مراكز وقرى المحافظة، تم افتتاح 5 منافذ جديدة لصرف الألبان، بالإضافة إلى 10 منافذ تعمل بالفعل ليصبح عدد المنافذ 15 على مستوى المحافظة.

وقال «محروس» إن المنافذ الجديدة تشمل: منفذ الوحدة الصحية بقرية بولاق بمركز الخارجة، ومنفذ الوحدة الصحية الأربعين 3 بمركز باريس، ومنفذ الوحدة الصحية ببلاط بمركز بلاط، ومنفذ الوحدة الصحية بغرب الموهوب بمركز الداخلة، ومنفذ الوحدة الصحية بأبوهريرة بمركز الفرافرة.