شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يبحث خطة إدخال الغاز الطبيعى لـ 50 ألف عميل العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي لمدن القناة "تاون جاس" والعضو المنتدب، لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس محمد إسماعيل نائب مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

وناقش المحافظ خطة توصيل الغاز التي تضمنت توصيل الغاز لـ ٥٠ ألف عميل خلال خطة العام الحالي لمناطق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة ومنطقة معمورة البلد. كما تم استعراض موقف نشاط مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة .

وأكد "الشريف" على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات للإجراءات الخاصة برخص محطات الغاز الطبيعي وتذليل كافة العقبات لتوصيل الغاز، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لكل مواطني الإسكندرية لرفع المعاناة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه الكامل، مشيدا بالتعاون التام للجهاز التنفيذي لتسهيل كافة الأعمال بالمحافظة.

محافظ الاسكندرية: خطة لإدخال الغاز الطبيعى لـ 50 ألف عميل العام الجارى 2021 (صور)

محافظ الاسكندرية: خطة لإدخال الغاز الطبيعى لـ 50 ألف عميل العام الجارى 2021 (صور)