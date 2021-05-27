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وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية التعاون المشترك

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، بديوان عام وزارة الأوقاف.

وناقشا أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية، والإعداد لعمل بروتوكول تعاون يشمل إتاحة جميع إصدارات الأوقاف المقروءة والمسموعة والمرئية التي أصدرتها أو أنتجتها وزارة الأوقاف لوسائل الإعلام التي تتبع اتحاد الإذاعات الإسلامية .

وتم الاتفاق على عقد دورات تدريبية مشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية في مجال الإعلام الديني، المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العامة التي يعقدها أي من الجانبين.

وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يناقشان التعاون المشترك
وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يناقشان التعاون المشترك
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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