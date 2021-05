شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إنسبير فارما للصناعات الدوائية تنظم ندوة علمية دولية لمناقشة علاج مرض السكري من النوع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

تُنظم شركة إنسبير فارما للصناعات الدوائية للسنة الثانية على التوالي ندوة علمية دولية، وتتناول الندوة مناقشة أحدث توصيات الهيئات الطبية العالمية فيما يخص علاجات مرض السكري من النوع الثاني وأفضل طرق التعامل مع المرضى حديثي التشخيص تماشيًا مع حملات الدولة للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة كمرض السكري.

حيث إن معدل انتشار مرض السكري بين البالغين في مصر يصل إلى أكثر من 15 % وذلك وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي لمرض السكري «International Diabetes Federation» «IDF» في عام 2019 مما يشكل تحديًا وعبئًا على الاقتصاد المصري.

يأتي اللقاء العلمي في إطار حرص شركة إنسبير فارما للصناعات الدوائية الدائم على تقديم كل ما هو جديد من الناحية العلمية للأطباء المعنيين بعلاج ومتابعة حالات مرض السكري في مصر.

جدير بالذكر سعي شركة إنسبير فارما للصناعات الدوائية لإقامة الندوات واللقاءات العلمية المثمرة لمشاركة أحدث المعلومات الطبية والدراسات الحديثة مع السادة الأطباء، واهتمامها لإثراء سوق الدواء المصري بعلاجات دوائية تُضيف قيمة وفائدة للمريض المصري تحت مظلة التأمين الصحي أو بدونها بما يتناسب مع الحالة المادية للمواطن المصري وذلك عن طريق تقديم أحدث الأدوية والعلاجات بسعر يناسب جميع المرضى وبجودة تضاهي الشركات العالمية خارج مصر.

وستستعرض شركة إنسبير فارما للصناعات الدوائية أحدث منتجاتها الدوائية للتحكم في مرض السكري وهو ضمن المجموعات العلاجية الحديثة بسوق الدواء المصري.

تُقام الندوة العلمية يوم الجمعة الموافق 4 يونيو 2021 وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس وتستضيف شركة إنسبير فارما للصناعات الدوائية قامات علمية دولية ومصرية في مجال علاج مرض السكري.

يحاضر في الندوة العلمية من خارج مصر كلا من:



Stefano Del Prato

Stefano Del Prato

Professor of Endocrinology

Chief- Section of Diabetes and Metabolic Diseases

Dept of Clinical and Experimental Medicine

University of Pisa، Pisa, Italy.

Ele Ferrannini

Prof. Ele Ferrannini

Professor of Internal Medicine

Department of Clinical and Experimental Medicine, School of Medicine, University of Pisa, Pisa, Italy

Yehia Ghanim

Prof. Yehia Ghanim

Professor of Internal Medicine and Diabetes

University of Alexandria, Egypt

