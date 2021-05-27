شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة ٥٠ ألف جنيه والتحفظ على السيارة المخالفة.. الغردقة تستغيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوي العاملين بالقطاع السياحى والزائرين لمدينة الغردقة من قيام عدد من سائقى سيارات كسح مياه الصرف غير المعالجة بتفريغ المياه واستخدامها في ري الحدائق العامة والأشجار المزروعة بعدد من شوارع المدينة السياحية وسط انتشار الروائح الكريهة بمناطق إلقاء وتفريغ مياه الصرف الصحي غير المعالج مطالبين مسؤولى جهاز شؤون البيئة ومحافظة البحر الأحمر بالتحقيق في هذة الوقائع وسرعة وقف هذه الظاهرة مما يسىء للمدينة السياحية أمام زائريها من المصريين والسائحين، حيث تحولت هذه الحدائق والمناطق الخضراء والجزر الوسطي بعدة مناطق قريبة من القري السياحية والمطار إلى مستنقعات تسكنها الحشرات والقوارض والناموس التي تنقل الأمراض الخطيرة للمواطنين مع انتشار الروائح الكريهة طوال اليوم.



ورصدت «المصرى اليوم» بطريق القري السياحية جنوب الغردقة إفراغ سيارة كسح مياه صرف صحى ضخمة تصل حمولتها إلى نحو ٣٠ طنا من مياه الصرف غير المعالج لرى الأشجار أمام عدد القرى السياحية دون ضبط لهذة السيارة.



وطالب أهالى مدينة الغردقة بتفعيل قرار المحافظ بضبط السيارات التي تلقى مياه الصرف الصحى بالحدائق والشوارع وتغريمها 50 ألف جنيه والتحفظ عليها بإدارة المرور وتكثيف التواجد النروري لضبط أي سيارات مخالفة لانهاء هذة الظاهرة التي تسئ للمدينة السياحية امام الزائربن وسرعة استكمال مشروع الصرف الصحي بالمناطق المحرومة من هذة الخدمة والذين يلجاون لاستخدام سيارات الكسح لتفريغ بيارات الصرف الصحي الارضية اسفل منازلهم.



واكد مسؤولو مدينة الغردقة ان هناك متابعة مستمرة لمتع القاء مياه الصرف الصحي بالحدائق وري الاشجار ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيارة مخالفة يتم ضبطها.



وتمكنت لجنة من الادارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الاحمر من ضبط سيارة أثناء قيامها بالقاء مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة ميدان المحمدي حويدق طريق الممش السياحى جنوب مدينة الغردقة مما يعد مخالفا لأحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنه ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنه ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وتحرير محضر ومصادرة السيارة وسحب ترخيصها وذلك لحرص الدولة ومؤسساتها على صحة وسلامة المواطنين ولعدم تلوث البيئة.