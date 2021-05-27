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أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يبحث مع الوكالة البرتغالية التعاون المشترك 

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لقاءً افتراضياً عبر الفيديوكونفرانس مع السفير João Ribeiro de Almeida مدير الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة Cameõs.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الوكالتين المصرية والبرتغالية، فضلاً عن إمكانية إقامة أنشطة ومشروعات مشتركة في أفريقيا في إطار تعاون ثلاثي يجمع بين مصر والبرتغال والدول الأفريقية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوكالتين سبق وأن وقعتا على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الثلاثي عام ٢٠١٧، ويأتي عقد هذا الاجتماع تفعيلاً لتلك المذكرة وفي ضوء التوجه الذي تتبناه الوكالة المصرية نحو استشراف آفاق التعاون مع مختلف وكالات التعاون الدولي في إطار تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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