شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر قراراً بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 3229 لسنة 2021 بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة من دفعتي تظلمات 2016، ودفعة 2017، وذلك بدوائر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية.

وكان قد صدر القراران رقما 152 و153 لسنة 2021 من رئيس الجمهورية بتعيين معاوني النيابة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وعين قرار وزير العدل تاريخ نفاذه اعتباراً من يوم صدوره بتاريخ 26/5/2021، وسيباشر المعاونون الجدد عملهم بعد أداء اليمين أمام وزير العدل وبحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي.