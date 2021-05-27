شكرا لقرائتكم خبر عن نرفض فرض الأمر الواقع بملف سد النهضة.. رسائل حاسمة للرئيس السيسى من جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه أجرى مع أخيه الرئيس الجيبوتى مباحثات ثنائية مثمرة وبناءه، تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، واتفقا على أهمية الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، فضلاً عن تكثيف التعاون بمجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والذى أطلق خلاله الرئيس السيسي عدد من الرسائل الحاسمة تعبر عن صدق وحكمة وحزم القيادة المصرية.