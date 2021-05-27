شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لطريق المريوطية بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من الهرم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قيام الشركة المنفذة لمشروع كوبري ترسا الجديد، برفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بالكوبري وذلك أعلى محور المريوطية والطريق الدائري تحديدا عند تقاطع محور المريوطية مع شارع ترسا، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري ترسا الجديد، أعلى محور المريوطية - الطريق الدائري والذي يربط بين محور ترسا ومحور المريوطية.

وأكدت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق المريوطية، بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من شارع الهرم اتجاه مناطق شبرامنت والطريق الدائري فقط، وذلك لوقوف أوناش الرفع العملاقة التي تقوم برفع الكمرات المعدنية وتركيبها بطريق المريوطية بالمنطقة المشار إليها، وذلك لمدة 3 أيام.

وأوضحت المحافظة، أن مواعيد الأعمال والغلق الكلى ستكون أيام الجمعة فقط على مدار الأسابيع الثلاث المقبلة، بحيث تكون أيام: "الجمعة الموافق 28 مايو الجارى، والجمعة 4 يونيو المقبل، والجمعة 11 يونيو، على أن تكون مواعيد الأعمال فقط من الساعة 12 صباحاً حتي الساعة 12 ظهرا بأيام الجمعه المشار إليها فقط.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل علي المواطنين وهي "القادم من شارع الأهرام ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائري ومناطق شبرامنت يقوم بالإنحراف يميناً قبل منطقة الأعمال وموقع أرتكاز الأوناش العملاقه والسير بطريق مستحدث تم تمهيده بطول ما يقرب من 100 م حتي تجاوز منطقة الأعمال والعودة لطريق المريوطية الرئيسي اتجاه الطريق الدائري مرة أخري".

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة.